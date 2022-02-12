Військові на Сході готові до будь-яких сценаріїв – штаб ООС

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевнив, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою, а українські бійці повністю готові до будь-якого розвитку подій.

Джерело: Павлюк у Facebook

Пряма мова: "Обстановка в районі проведення ООС надійно контролюється нашими захисниками. Ми повністю володіємо обстановкою і реально оцінюємо ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії ситуації розвитку ситуації та готові до них. На даний час ситуація стабільна, без істотних змін.

Водночасм підрозділи Об'єднаних сил регулярно проводять заходи бойової підготовки та мають усе необхідне для стримування збройної агресії.

Деталі: Командувач Об'єднаними силами звернув увагу на те, що окупаційні війська РФ продовжують нехтувати режимом припинення вогню і обстрілюють позиції українських сил. Бойовики також зосереджують військову техніку поза межами районів відведення.

Він запевнив, що усі підрозділи готові до своєчасного та адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога. "Зберігайте спокій та вірте Збройним силам України!", - додав Павлюк.

Нагадаємо:

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі російської загрози запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо ті наважаться на наступ.

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