Військові на Сході готові до будь-яких сценаріїв – штаб ООС

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевнив, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою, а українські бійці повністю готові до будь-якого розвитку подій.

Джерело: Павлюк у Facebook

Пряма мова: "Обстановка в районі проведення ООС надійно контролюється нашими захисниками. Ми повністю володіємо обстановкою і реально оцінюємо ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії ситуації розвитку ситуації та готові до них. На даний час ситуація стабільна, без істотних змін.

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Водночасм підрозділи Об'єднаних сил регулярно проводять заходи бойової підготовки та мають усе необхідне для стримування збройної агресії.

Деталі: Командувач Об'єднаними силами звернув увагу на те, що окупаційні війська РФ продовжують нехтувати режимом припинення вогню і обстрілюють позиції українських сил. Бойовики також зосереджують військову техніку поза межами районів відведення.

Він запевнив, що усі підрозділи готові до своєчасного та адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога. "Зберігайте спокій та вірте Збройним силам України!", - додав Павлюк.

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