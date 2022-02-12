Военные на Востоке готовы к любым сценариям – штаб ООС

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк заверил, что обстановка на Донбассе остается контролируемой, а украинские бойцы полностью готовы к любому развитию событий.

Источник: Павлюк в Facebook

Прямая речь: "Обстановка в районе проведения ООС надежно контролируется нашими защитниками. Мы полностью владеем обстановкой и реально оцениваем ситуацию, просчитываем все возможные сценарии развития ситуации и готовы к ним. В настоящее время все стабильно, без существенных изменений.

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В то же время, подразделения Объединенных сил регулярно проводят мероприятия боевой подготовки и имеют все необходимое для сдерживания вооруженной агрессии".

Детали: Командующий Объединенными силами обратил внимание на то, что оккупационные войска РФ продолжают пренебрегать режимом прекращения огня и обстреливают позиции украинских сил. Боевики также сосредоточивают военную технику вне районов отвода.

Он заверил, что все подразделения готовы к своевременному и адекватному реагированию на потенциальные угрозы со стороны врага. "Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!", - добавил Павлюк.

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Напомним:

Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если те отважатся на наступление.

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