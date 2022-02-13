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"Росія просуває неправдивий наратив" для підриву українського уряду – МЗС Канади

Неділя, 13 лютого 2022, 02:53
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві 17 січня. Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що для підриву українського уряду Росія "просуває неправдивий наратив", і закликала РФ "припинити дезінформацію".

Джерело: міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Чинна криза в Україні показує нам небезпеку дезінформації. Росія просуває неправдивий наратив, аби підірвати український уряд.

РФ також намагається зобразити Україну агресором у цій кризі. Скажу однозначно: Україна – жертва, а Росія – агресор".

"Ми закликаємо Росію знизити напруження, припинити дезінформацію, пропаганду та шкідливі дії у соціальних мережах".

Деталі: Жолі наголосила, що Канада "продовжить працювати з міжнародними партнерами, в тому числі в рамках механізму швидкого реагування G7, аби відстежувати та реагувати на неправдиві російські наративи".

Вона додала, що Канада "продовжить відстоювати демократію та права людини, в тому числі право на свободу вираження".

Нагадаємо: Раніше глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що єдиний життєздатний вихід з нинішнього загострення між Росією і Заходом - щоб Росія припинила ескалацію та погодилася на діалог.

Посольство Канади в Україні тимчасово працюватиме у Львові, амбасада у Києві призупиняє діяльність через російську загрозу.

Теми: КанадаРосія
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