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"Россия продвигает ложный нарратив" для подрыва украинского правительства – МИД Канады

Воскресенье, 13 февраля 2022, 01:53
Россия продвигает ложный нарратив для подрыва украинского правительства – МИД Канады
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Киеве 17 января 2022 года. Фото: Getty images

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что для подрыва украинского правительства Россия "продвигает ложный нарратив", и призвала РФ "прекратить дезинформацию".

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Действующий кризис в Украине показывает нам опасность дезинформации. Россия продвигает ложный нарратив, чтобы подорвать украинское правительство.

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РФ также пытается изобразить Украину агрессором в этом кризисе. Скажу однозначно: Украина – жертва, а Россия – агрессор".

"Мы призываем Россию снизить напряжение, прекратить дезинформацию, пропаганду и вредные действия в социальных сетях".

Детали: Жоли подчеркнула, что Канада "продолжит работать с международными партнерами, в том числе в рамках механизма быстрого реагирования G7, чтобы отслеживать и реагировать на ложные российские нарративы".

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Она добавила, что Канада "продолжит отстаивать демократию и права человека, включая право на свободу выражения".

Напомним: Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что единственный жизнеспособный выход из нынешнего обострения между Россией и Западом – чтобы Россия прекратила эскалацию и согласилась на диалог.

Посольство Канады в Украине будет временно работать во Львове, диппредставительство в Киеве приостанавливает деятельность из-за российской угрозы.

Темы: КанадаРосcия
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