У Канаді посилюються Covid-протести, незважаючи на заборони

Протестувальники, які виступають проти обов’язкової ковід-вакцинації та карантинних обмежень у Канаді, незважаючи на заборони, посилили акції по всій країні.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Напружене протистояння на мосту, що з'єднує Детройт (Мічиган, США) і Віндзор (Онтаріо, Канада) дещо послабилося на початку дня, коли канадська поліція переконала демонстрантів відігнати вантажівки, якими вони загородили вхід до активного міжнародного переходу.

Але протестувальники знову зібралися неподалік — з підкріпленням — і продовжили перекривати доступ з канадської сторони.

В Оттаві ряди протестувальників зросли до тисяч, як і в минулі вихідні.

Подібні акції до протестів біля мосту в Онтаріо, Оттаві та інших містах відбулися і за межами Канади, зокрема у Франції, Новій Зеландії та Нідерландах.

Що передувало: В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, в понеділок оголосили надзвичайний стан.

Провінція Онтаріо в Канаді теж оголосила надзвичайний стан через протести проти карантинних обмежень, які не вщухали два тижні.

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