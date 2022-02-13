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У Канаді посилюються Covid-протести, незважаючи на заборони

Неділя, 13 лютого 2022, 03:56
Протести в Канаді, фото: Getty Images

Протестувальники, які виступають проти обов’язкової ковід-вакцинації та карантинних обмежень у Канаді, незважаючи на заборони, посилили акції по всій країні.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Напружене протистояння на мосту, що з'єднує Детройт (Мічиган, США) і Віндзор (Онтаріо, Канада) дещо послабилося на початку дня, коли канадська поліція переконала демонстрантів відігнати вантажівки, якими вони загородили вхід до активного міжнародного переходу.

Але протестувальники знову зібралися неподалік — з підкріпленням — і продовжили перекривати доступ з канадської сторони.

В Оттаві ряди протестувальників зросли до тисяч, як і в минулі вихідні.

Подібні акції до протестів біля мосту в Онтаріо, Оттаві та інших містах відбулися і за межами Канади, зокрема у Франції, Новій Зеландії та Нідерландах.

Що передувало:  В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, в понеділок оголосили надзвичайний стан.

Провінція Онтаріо в Канаді теж оголосила надзвичайний стан через протести проти карантинних обмежень, які не вщухали два тижні.

Передісторія:

  • 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників.  Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
  • Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
  • Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
  • Протестувальники паралізували центр Оттави протягом останніх дев'яти днів. Вони заявили, що вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.

Теми: Канадаакціївакцинаціякарантин
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