Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Канаді посилюються Covid-протести, незважаючи на заборони

Неділя, 13 лютого 2022, 02:56
У Канаді посилюються Covid-протести, незважаючи на заборони
Протести в Канаді, фото: Getty Images

Протестувальники, які виступають проти обов’язкової ковід-вакцинації та карантинних обмежень у Канаді, незважаючи на заборони, посилили акції по всій країні.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Напружене протистояння на мосту, що з'єднує Детройт (Мічиган, США) і Віндзор (Онтаріо, Канада) дещо послабилося на початку дня, коли канадська поліція переконала демонстрантів відігнати вантажівки, якими вони загородили вхід до активного міжнародного переходу.

Реклама:

Але протестувальники знову зібралися неподалік — з підкріпленням — і продовжили перекривати доступ з канадської сторони.

В Оттаві ряди протестувальників зросли до тисяч, як і в минулі вихідні.

Подібні акції до протестів біля мосту в Онтаріо, Оттаві та інших містах відбулися і за межами Канади, зокрема у Франції, Новій Зеландії та Нідерландах.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:  В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, в понеділок оголосили надзвичайний стан.

Провінція Онтаріо в Канаді теж оголосила надзвичайний стан через протести проти карантинних обмежень, які не вщухали два тижні.

Передісторія:

  • 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників.  Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
  • Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
  • Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
  • Протестувальники паралізували центр Оттави протягом останніх дев'яти днів. Вони заявили, що вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.

Теми: Канадаакціївакцинаціякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: