У Канаді посилюються Covid-протести, незважаючи на заборони
Протестувальники, які виступають проти обов’язкової ковід-вакцинації та карантинних обмежень у Канаді, незважаючи на заборони, посилили акції по всій країні.
Джерело: The Associated Press
Деталі: Напружене протистояння на мосту, що з'єднує Детройт (Мічиган, США) і Віндзор (Онтаріо, Канада) дещо послабилося на початку дня, коли канадська поліція переконала демонстрантів відігнати вантажівки, якими вони загородили вхід до активного міжнародного переходу.
Але протестувальники знову зібралися неподалік — з підкріпленням — і продовжили перекривати доступ з канадської сторони.
В Оттаві ряди протестувальників зросли до тисяч, як і в минулі вихідні.
Подібні акції до протестів біля мосту в Онтаріо, Оттаві та інших містах відбулися і за межами Канади, зокрема у Франції, Новій Зеландії та Нідерландах.
Що передувало: В канадській Оттаві, де тривають акції протесту проти COVID-обмежень та обов’язкової вакцинації, в понеділок оголосили надзвичайний стан.
Провінція Онтаріо в Канаді теж оголосила надзвичайний стан через протести проти карантинних обмежень, які не вщухали два тижні.
Передісторія:
- 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
- Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
- Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
- Протестувальники паралізували центр Оттави протягом останніх дев'яти днів. Вони заявили, що вантажівки поїдуть тільки після того, як федеральний уряд скасує свої обмеження.