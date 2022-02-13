В Канаде усиливаются Covid-протесты, несмотря на запреты

Протестующие, которые выступают против обязательной ковид-вакцинации и карантинных ограничений в Канаде, несмотря на запреты, усилили акции по всей стране.

Источник: The Associated Press

Детали: Напряженное противостояние на мосту, соединяющем Детройт (Мичиган, США) и Виндзор (Онтарио, Канада) несколько ослабло в начале дня, когда канадская полиция убедила демонстрантов отогнать грузовики, которыми они загородили вход в активный международный переход.

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Но протестующие снова собрались неподалеку – с подкреплением – и продолжили перекрывать доступ с канадской стороны.

В Оттаве ряды протестующих выросли до тысяч, как и в минувшие выходные.

Подобные акции на протесты у моста в Онтарио, Оттаве и других городах прошли и за пределами Канады, в частности, во Франции, Новой Зеландии и Нидерландах.

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Что предшествовало: В канадской Оттаве, где проходят акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, в понедельник объявили чрезвычайное положение.

Провинция Онтарио в Канаде объявила чрезвычайное положение из-за протестов против карантинных ограничений, которые не утихали две недели.

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