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В Канаде усиливаются Covid-протесты, несмотря на запреты

Воскресенье, 13 февраля 2022, 03:56
фото: Getty Images

Протестующие, которые выступают против обязательной ковид-вакцинации и карантинных ограничений в Канаде, несмотря на запреты, усилили акции по всей стране.

Источник: The Associated Press

Детали: Напряженное противостояние на мосту, соединяющем Детройт (Мичиган, США) и Виндзор (Онтарио, Канада) несколько ослабло в начале дня, когда канадская полиция убедила демонстрантов отогнать грузовики, которыми они загородили вход в активный международный переход.

Но протестующие снова собрались неподалеку – с подкреплением – и продолжили перекрывать доступ с канадской стороны.

В Оттаве ряды протестующих выросли до тысяч, как и в минувшие выходные.

Подобные акции на протесты у моста в Онтарио, Оттаве и других городах прошли и за пределами Канады, в частности, во Франции, Новой Зеландии и Нидерландах.

Что предшествовало: В канадской Оттаве, где проходят акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, в понедельник объявили чрезвычайное положение.

Провинция Онтарио в Канаде объявила чрезвычайное положение из-за протестов против карантинных ограничений, которые не утихали две недели.

Предыстория:

  • 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
  • Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
  • Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
  • Протестующие парализовали центр Оттавы за последние девять дней. Они заявили, что грузовики уедут только после того, как федеральное правительство отменит свои ограничения.

Темы: Канадаакциивакцинациякарантин


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