В Канаде усиливаются Covid-протесты, несмотря на запреты
Протестующие, которые выступают против обязательной ковид-вакцинации и карантинных ограничений в Канаде, несмотря на запреты, усилили акции по всей стране.
Источник: The Associated Press
Детали: Напряженное противостояние на мосту, соединяющем Детройт (Мичиган, США) и Виндзор (Онтарио, Канада) несколько ослабло в начале дня, когда канадская полиция убедила демонстрантов отогнать грузовики, которыми они загородили вход в активный международный переход.
Но протестующие снова собрались неподалеку – с подкреплением – и продолжили перекрывать доступ с канадской стороны.
В Оттаве ряды протестующих выросли до тысяч, как и в минувшие выходные.
Подобные акции на протесты у моста в Онтарио, Оттаве и других городах прошли и за пределами Канады, в частности, во Франции, Новой Зеландии и Нидерландах.
Что предшествовало: В канадской Оттаве, где проходят акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации, в понедельник объявили чрезвычайное положение.
Провинция Онтарио в Канаде объявила чрезвычайное положение из-за протестов против карантинных ограничений, которые не утихали две недели.
Предыстория:
- 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
- Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
- Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
- Протестующие парализовали центр Оттавы за последние девять дней. Они заявили, что грузовики уедут только после того, как федеральное правительство отменит свои ограничения.