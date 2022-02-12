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Covid в Україні: за добу померло 265 хворих, найбільше у Києві

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 08:22
інфографіка УП

За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових випадків Covid, померло 265 хворих.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано з підтвердженим Covid або підозрою 3 753 осіб, одужало 19 943 осіб.

Серед нових хворих – 3 029 дітей і 864 медпрацівники.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві – 4229 (антирекорд), як і найбільше смертей – 34.

На Одещині виявили 3670 нових випадків, на Дніпропетровщині – 2596, на Львівщині – 2351.

За добу проти Covid вакциновано 74 038 людей. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286, додаткову дозу – 725, бустерну дозу – 20 767 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

Що передувало: За добу 10 лютого в Україні зафіксували 41 229 випадків інфікування коронавірусом і 236 смертей від Covid-19.

9 лютого в Україні підтвердили 41 694 випадки коронавірусної хвороби і 280 смертей від Covid.

10 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі Covid-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: коронавірус
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