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В Украине 24,5 тысячи новых заражений ковид, 140 человек скончались

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 08:25
Инфографика УП

За сутки 12 февраля в стране было зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса.

Источник: данные Минздрава

Детали: Больше всего новых заражений в Киеве (2405), Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях.

Среди 24 518 случаев 1 961 ребенок, заболели также 329 медработников.

За сутки было госпитализировано 3 935 человек, летальных исходов – 140.

В то же время выздоровели 8 288 человек.

Напомним:

  • 11 февраля в Украине было зафиксировано 38 212 новых случаев Covid, умерли 265 больных.
  • 10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина находится на пике заболеваемости новой волной Covid-19.

Темы: коронавирусэпидемияКиев


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