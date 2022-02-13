В Украине 24,5 тысячи новых заражений ковид, 140 человек скончались
Воскресенье, 13 февраля 2022, 08:25
За сутки 12 февраля в стране было зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса.
Источник: данные Минздрава
Детали: Больше всего новых заражений в Киеве (2405), Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях.
Среди 24 518 случаев 1 961 ребенок, заболели также 329 медработников.
За сутки было госпитализировано 3 935 человек, летальных исходов – 140.
В то же время выздоровели 8 288 человек.
Напомним:
- 11 февраля в Украине было зафиксировано 38 212 новых случаев Covid, умерли 265 больных.
- 10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина находится на пике заболеваемости новой волной Covid-19.