В Украине 24,5 тысячи новых заражений ковид, 140 человек скончались

За сутки 12 февраля в стране было зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса.

Источник: данные Минздрава

Детали: Больше всего новых заражений в Киеве (2405), Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях.

Среди 24 518 случаев 1 961 ребенок, заболели также 329 медработников.

За сутки было госпитализировано 3 935 человек, летальных исходов – 140.

В то же время выздоровели 8 288 человек.

Напомним: