США попередили Ізраїль, що РФ може напасти на Україну у вівторок – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.

Джерело: ізраїльська газета Haaretz

Деталі: Видання зазначає, що прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет тепер прагне завершити евакуацію ізраїльтян з України якнайшвидше після інформації від американських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну 15 лютого. При цьому його офіс попросив ізраїльських міністрів максимально уникати публічних заяв на тему потенційної війни між РФ та Україною.

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Після зустрічі з оцінки ситуації між прем'єр-міністром Беннетом та міністром закордонних справ Яїром Лапідом, а також представниками служби безпеки ШАБАК, Ради нацбезпеки та інших відомств, Ізраїль опублікував суворе попередження, яке закликає всіх ізраїльтян негайно покинути Україну.

За оцінками МЗС Ізраїлю, зараз в Україні перебуває близько 15 тисяч ізраїльтян, і не менше 4500 із них відгукнулися на прохання зареєструватися, щоб з ними можна було зв'язатися у разі розв'язання Росією війни.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив у суботу, що наказав військовим розпочати підготовку, щоб "допомогти у перекиданні ізраїльтян повітрям у країну". При цьому офіційні особи заявили, що Ізраїль волів би уникнути відправки військових літаків в Україну через побоювання щодо того, "як виглядає такий крок".

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Ізраїльські чиновники заявили, що очікують збільшення імміграційних запитів від єврейської громади України, яка налічує майже 200 тисяч людей.

Нагадаємо:

Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.

У суботу президент США Джо Байден під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну і розповів, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.

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