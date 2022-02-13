США предупредили Израиль, что РФ может напасть на Украину во вторник – СМИ

Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что войска РФ могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник.

Источник: израильская газета Haaretz

Детали: Издание отмечает, что премьер-министр страны Нафтали Беннет теперь стремится завершить эвакуацию израильтян из Украины как можно скорее после информации от американских партнеров о возможном вторжении РФ в Украину. При этом его офис попросил израильских министров максимально избегать публичных заявлений на тему войны между РФ и Украиной.

После встречи по оценке ситуации между премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, а также представителями службы безопасности ШАБАК, Совета нацбезопасности и других ведомств, Израиль опубликовал строгое предупреждение, призывающее всех израильтян немедленно покинуть Украину.

По оценкам МИД Израиля, в настоящее время в Украине находится около 15 тысяч израильтян, и не менее 4500 из них откликнулись на просьбу зарегистрироваться, чтобы с ними можно было связаться в случае развязывания Россией войны.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил в субботу, что приказал военным начать подготовку, чтобы "помочь в переброске израильтян по воздуху в страну".

При этом официальные лица заявили, что Израиль "хотел бы избежать отправки военных самолетов" в Украину из-за опасений по поводу того, "как выглядит такой шаг".

Израильские чиновники заявили, что ожидают увеличения иммиграционных запросов от еврейской общины Украины, насчитывающей почти 200 тысяч человек.

Напомним:

Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

В субботу президент США Джо Байден во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и рассказал, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

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