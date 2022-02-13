Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США предупредили Израиль, что РФ может напасть на Украину во вторник – СМИ

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 09:33
Фото Getty Images

Министерство иностранных дел Израиля объявило о чрезвычайной ситуации в субботу, 12 февраля, поскольку США предупредили израильских официальных лиц, что войска РФ могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник.

Источник: израильская газета Haaretz

Детали: Издание отмечает, что премьер-министр страны Нафтали Беннет теперь стремится завершить эвакуацию израильтян из Украины как можно скорее после информации от американских партнеров о возможном вторжении РФ в Украину. При этом его офис попросил израильских министров максимально избегать публичных заявлений на тему войны между РФ и Украиной.

После встречи по оценке ситуации между премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом, а также представителями службы безопасности ШАБАК, Совета нацбезопасности и других ведомств, Израиль опубликовал строгое предупреждение, призывающее всех израильтян немедленно покинуть Украину.

По оценкам МИД Израиля, в настоящее время в Украине находится около 15 тысяч израильтян, и не менее 4500 из них откликнулись на просьбу зарегистрироваться, чтобы с ними можно было связаться в случае развязывания Россией войны.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил в субботу, что приказал военным начать подготовку, чтобы "помочь в переброске израильтян по воздуху в страну".

При этом официальные лица заявили, что Израиль "хотел бы избежать отправки военных самолетов" в Украину из-за опасений по поводу того, "как выглядит такой шаг".

Израильские чиновники заявили, что ожидают увеличения иммиграционных запросов от еврейской общины Украины, насчитывающей почти 200 тысяч человек.

Напомним:

  • Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
  • В субботу президент США Джо Байден во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и рассказал, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России

Темы: войнаРосcияИзраильУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
война
Риск вторжения: Блинкен рассказал, что должна сделать Россия сейчас
Сутки на Донбассе: оккупанты дважды сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ
Оккупанты на Донбассе угрожали наблюдателям ОБСЕ тюрьмой – отчет
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...