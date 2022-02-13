Ірак закликав своїх громадян покинути Україну через загрозу війни

Громаданин Іраку на вулиці свого міста, фото getty images

Міністерство закордонних справ Іраку закликало своїх громадян залишити українську територію.

Джерело: заява відомства, яку цитує Іракське інформаційне агентство INA

Деталі: Міністерство зазначає, що "через виняткові обставини", які склалися в Україні, громадянам Іраку рекомендовано покинути українську територію.

Крім того, іракців закликають утриматися від поїздок в Україну "заради безпеки".

Напомним: