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Ірак закликав своїх громадян покинути Україну через загрозу війни

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 11:57
Громаданин Іраку на вулиці свого міста, фото getty images

Міністерство закордонних справ Іраку закликало своїх громадян залишити українську територію.

Джерело: заява відомства, яку цитує Іракське інформаційне агентство INA

Деталі: Міністерство зазначає, що "через виняткові обставини", які склалися в Україні, громадянам Іраку рекомендовано покинути українську територію.

Крім того, іракців закликають утриматися від поїздок в Україну "заради безпеки".

Напомним:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.
  • США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.

Теми: ІракУкраїнаРосіявійна
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