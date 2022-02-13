Ірак закликав своїх громадян покинути Україну через загрозу війни
Неділя, 13 лютого 2022, 10:57
Міністерство закордонних справ Іраку закликало своїх громадян залишити українську територію.
Джерело: заява відомства, яку цитує Іракське інформаційне агентство INA
Деталі: Міністерство зазначає, що "через виняткові обставини", які склалися в Україні, громадянам Іраку рекомендовано покинути українську територію.
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Крім того, іракців закликають утриматися від поїздок в Україну "заради безпеки".
Напомним:
- Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.
- США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.
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