Ірак закликав своїх громадян покинути Україну через загрозу війни

Громаданин Іраку на вулиці свого міста, фото getty images

Міністерство закордонних справ Іраку закликало своїх громадян залишити українську територію.

Джерело: заява відомства, яку цитує Іракське інформаційне агентство INA

Деталі: Міністерство зазначає, що "через виняткові обставини", які склалися в Україні, громадянам Іраку рекомендовано покинути українську територію.

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Крім того, іракців закликають утриматися від поїздок в Україну "заради безпеки".

Напомним:

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.

США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.