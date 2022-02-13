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Ирак призвал своих граждан покинуть Украину из-за угрозы войны

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 11:57
Гражданин Ирака на улице своего города, фото getty images

Министерство иностранных дел Ирака призвало своих граждан покинуть украинскую территорию.

Источник: заявление ведомства, цитируемое Иракским информационным агентством INA

Детали: Министерство отмечает, что "из-за сложившихся в Украине исключительных обстоятельств" гражданам Ирака рекомендовано покинуть украинскую территорию.

Кроме того, иракцев призывают воздержаться от поездок в Украину "ради безопасности".

Напомним:

  • Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
  • США предупредили израильских официальных лиц, что войска РФ могут попытаться вторгнуться в Украину уже во вторник.

Темы: ИракУкраинаРосcиявойна


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