Зеленський у неділю поговорить з Байденом

Президент Володимир Зеленський у найближчі години проведе переговори з президентом США Джо Байденом.

Джерело: прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook

Дослівно: "Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації з президентом США Джо Байденом".

Деталі: Точного часу початку переговорів Никифоров не назвав.

Що передувало: Байден і президент РФ Володимир Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію, їхня розмова тривала близько години.

Байден під час розмови дав чітко зрозуміти російському лідеру, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то зазнає "швидких і серйозних втрат" завдяки діям США та союзників.