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Зеленський у неділю поговорить з Байденом

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 15:16
Зеленський у неділю поговорить з Байденом
Зеленський і Байден, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у найближчі години проведе переговори з президентом США Джо Байденом.

Джерело: прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook

Дослівно: "Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації з президентом США Джо Байденом".

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Деталі: Точного часу початку переговорів Никифоров не назвав.

Що передувало: Байден і президент РФ Володимир Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію, їхня розмова тривала близько години.

Байден під час розмови дав чітко зрозуміти російському лідеру, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то зазнає "швидких і серйозних втрат" завдяки діям США та союзників.

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Теми: ЗеленськийБайден
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