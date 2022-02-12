Байден і Путін провели переговори на тлі загрози війни

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію.

Джерело: CNN з посиланням на представника Білого дому

Деталі: Розмова розпочалася близько 18 години за київським часом.

Російські ЗМІ повідомили, що дзвінок тривав одну годину.

Переговори пройшли на тлі побоювань США стосовно нападу РФ на Україну, раніше Вашингтон вирішив евакуювати з України своїх дипломатів та зупинити консульські послуги через ймовірний широкомасштабний наступ Росії.

У Кремлі стверджують, що ініціатором розмови виступила американська сторона.

Перед розмовою з Байденом Путін провів телефонні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, темою яких також була Україна.

Доповнено: У Білому дому розповіли, що президент США Джо Байден під час суботньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну й окреслив, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.

У свою чергу в Кремлі повідомили, як Володимир Путін виказав Байдену невдоволення через мілітаризацію України і "накачування" її сучасною зброєю.

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