Байден і Путін провели переговори на тлі загрози війни

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію.

Джерело: CNN з посиланням на представника Білого дому

Деталі: Розмова розпочалася близько 18 години за київським часом.

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Російські ЗМІ повідомили, що дзвінок тривав одну годину.

Переговори пройшли на тлі побоювань США стосовно нападу РФ на Україну, раніше Вашингтон вирішив евакуювати з України своїх дипломатів та зупинити консульські послуги через ймовірний широкомасштабний наступ Росії.

У Кремлі стверджують, що ініціатором розмови виступила американська сторона.

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Перед розмовою з Байденом Путін провів телефонні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, темою яких також була Україна.

Доповнено: У Білому дому розповіли, що президент США Джо Байден під час суботньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним застеріг його від вторгнення в Україну й окреслив, що чекатиме на Росію у разі розв'язання війни.

У свою чергу в Кремлі повідомили, як Володимир Путін виказав Байдену невдоволення через мілітаризацію України і "накачування" її сучасною зброєю.

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