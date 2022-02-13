Зеленский в воскресенье поговорит с Байденом

Президент Владимир Зеленский в ближайшие часы проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Источник: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook

Дословно: "Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом".

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Детали: Точного времени начала переговоров Никифоров не назвал.

Что предшествовало: Байден и президент РФ Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию с безопасностью. Их переговоры длились около часа.

Байден во время разговора дал четко понять российскому лидеру, что если РФ вторгнется в Украину, то потерпит "быстрые и серьезные потери" благодаря действиям США и союзников.