Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский в воскресенье поговорит с Байденом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 15:16
Зеленский в воскресенье поговорит с Байденом
Зеленский и Байден, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в ближайшие часы проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Источник: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook

Дословно: "Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом".

Реклама:

Детали: Точного времени начала переговоров Никифоров не назвал.

Что предшествовало: Байден и президент РФ Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию с безопасностью. Их переговоры длились около часа.

Байден во время разговора дал четко понять российскому лидеру, что если РФ вторгнется в Украину, то потерпит "быстрые и серьезные потери" благодаря действиям США и союзников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: