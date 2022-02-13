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Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 20:01
Зеленский и Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора в воскресенье пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому быструю и решительную реакцию США возможную дальнейшую российскую агрессию.

Источник: Белый дом в Twitter, Зеленский в Twitter

Детали: Согласно сообщению Белого дома, в ходе разговора Байден заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

"Лидеры согласились с необходимостью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Зеленский сообщил, что разговор длился около часа.

"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Детали впоследствии", – отметил президент Украины.

Что предшествовало: Байден и президент РФ Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию с безопасностью. Их переговоры длились около часа.

Байден во время разговора дал четко понять российскому лидеру, что если РФ вторгнется в Украину, то потерпит "быстрые и серьезные потери" благодаря действиям США и союзников.

Темы: ЗеленскийБайден


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