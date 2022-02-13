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На знімальну групу УП напали охоронці бізнесмена Петровського

Неділя, 13 лютого 2022, 20:57
охоронець, що напав на знімальну групу, фото УП

Невідомі люди, що скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача у Дніпрі, супроводжували відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).

Джерело: УП, Юрій Бутусов у Facebook

Деталі: Саме момент виходу Петровського вдалося зафіксувати оператору УП Ярославу Бондаренку. Після чого супровід бізнесмена вимагав знищити відеофайли, погрожуючи ножем.

УП вдалося підтвердити інформацію про те, що напад скоїла саме охорона Петровського ще з двох джерел у місті. Наразі ми намагаємося отримати відео з камер спостережень.

Разом з тим, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що, за даними його джерел, нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.

Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".

Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.

Що передувало: У Дніпрі в неділю невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Поліція відкрила два кримінальних провадження

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Українська правда
Теми: ДніпронападЗМІ
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