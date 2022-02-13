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На знімальну групу УП напали охоронці бізнесмена Петровського

Неділя, 13 лютого 2022, 19:57
На знімальну групу УП напали охоронці бізнесмена Петровського
охоронець, що напав на знімальну групу, фото УП

Невідомі люди, що скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача у Дніпрі, супроводжували відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).

Джерело: УП, Юрій Бутусов у Facebook

Деталі: Саме момент виходу Петровського вдалося зафіксувати оператору УП Ярославу Бондаренку. Після чого супровід бізнесмена вимагав знищити відеофайли, погрожуючи ножем.

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УП вдалося підтвердити інформацію про те, що напад скоїла саме охорона Петровського ще з двох джерел у місті. Наразі ми намагаємося отримати відео з камер спостережень.

Разом з тим, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що, за даними його джерел, нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.

Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".

ВІДЕО ДНЯ

Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.

Що передувало: У Дніпрі в неділю невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Поліція відкрила два кримінальних провадження

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Українська правда
Теми: ДніпронападЗМІ
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