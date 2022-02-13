На съемочную группу УП напали охранники бизнесмена Петровского

Неизвестные люди, совершившие нападение на съемочную группу Михаила Ткача в Днепре, сопровождали известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу "Нарик").

Источник: УП, Юрий Бутусов в Facebook

Детали: Именно момент выхода Петровского удалось зафиксировать оператору УП Ярославу Бондаренко. После чего сопровождение бизнесмена требовало уничтожить видеофайлы, угрожая ножом.

УП удалось подтвердить информацию о том, что нападение совершила именно охрана Петровского еще из двух источников в городе. Пока мы пытаемся получить видео с камер наблюдений.

Вместе с тем журналист Юрий Бутусов сообщил, что, по данным его источников, нападавшие выехали на автомобилях Lexus AE 1009 PI и Lexus AE 1009 PЕ.

Эти машины принадлежат компании из Днепра ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "ТРАНССТРОЙИНВЕСТ".

Одним из владельцев этой компании согласно открытым базам данных является Александр Петровский.

Что предшествовало: В Днепре в воскресенье неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Полиция начала два уголовных производства.

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