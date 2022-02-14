Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британія працює над пакетом військової допомоги для України — про нього оголосять незабаром

Понеділок, 14 лютого 2022, 01:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Британія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України через зростання загрози російського вторгнення.

Джерело: речник британського уряду, на якого посилається  Reuters, PA Media

Деталі: Прессекретар повідомив, що прем'єр-міністр Борис Джонсон працює з союзниками над пакетом підтримки України. Про нього  буде оголошено найближчими днями.

Як повідомляється, Джонсон здійснить поїздку до Європи наприкінці цього тижня, щоб заручитися підтримкою та покласти край протистоянню з Росією. Хоча подробиць про те, які держави Джонсон відвідає, не надходило, в його офісі заявили, що він хоче більше взаємодіяти з країнами Північної Європи та Балтії.

Дослівно: "Криза на кордоні з Україною досягла критичної точки. Вся інформація, що ми маємо, свідчить про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну будь-якої миті".

Нагадаємо:

  • 9 лютого до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.
  • 10 лютого у Британії опублікували новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.

Теми: Велика Британіязброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повномасштабної операції ми не бачимо. Але є провокації, щоб змусити Україну відстрілюватися – Данілов

Залужний повідомляє про провокації в ОРДЛО і нагадує, що Україна обороняється

Новини 17 лютого: погрози Росії, масштабні обстріли на Донбасі

"Це шокує!": Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на знімальну групу УП

Підтримка вступу України до НАТО найвища з 2014 року - "Рейтинг"

Росія пригрозила США та Україні "заходами військово-технічного характеру"

Усі новини...
Велика Британія
Міністр оборони Британії був вимушений перервати відпустку через ситуацію з РФ
Британія забирає з України своїх військових інструкторів
Ще низка країн закликали громадян залишити Україну
Останні новини
06:35
Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України
05:40
WP: Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором — розвіддані США
04:40
Південна Корея — у п'ятірці країн-лідерів за щоденною захворюваністю на Covid-19
03:40
Франція через десятиліття виводить військовий контингент з Малі
02:40
ЗМІ: У Донецькій та Луганській областях перестав працювати зв'язок "Київстар" і "Водафон"
01:39
Олімпіада: В української бобслеїстки виявили допінг, її усунули від змагань
00:39
Кількість загиблих від повеней і зсувів в Бразилії перевищила сотню
23:55
Повномасштабної операції ми не бачимо. Але є провокації, щоб змусити Україну відстрілюватися – Данілов
23:23
Лондон спростив візові правила для родичів британців, які виїжджають з України
22:57
Залужний повідомляє про провокації в ОРДЛО і нагадує, що Україна обороняється
Усі новини...