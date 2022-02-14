Британия работает над пакетом военной помощи для Украины — о нем объявят в скором времени

Британия работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за растущей угрозы российского вторжения.

Источник: представитель британского правительства, на которого ссылается Reuters, PA Media

Детали: Пресс-секретарь сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон работает с союзниками над пакетом поддержки Украины. О нем будет объявлено в ближайшие дни.

Как сообщается, Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией. Хотя подробностей о том, какие государства Джонсон посетит, не поступало, в его офисе заявили, что он хочет больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.

Дословно: "Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся информация, что мы имеем, свидетельствует о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент".

Напомним: