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Британия работает над пакетом военной помощи для Украины — о нем объявят в скором времени

Понедельник, 14 февраля 2022, 00:45
Британия работает над пакетом военной помощи для Украины — о нем объявят в скором времени
ФОТО: GETTY IMAGES

Британия работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за растущей угрозы российского вторжения.

Источник: представитель британского правительства, на которого ссылается Reuters, PA Media

Детали: Пресс-секретарь сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон работает с союзниками над пакетом поддержки Украины. О нем будет объявлено в ближайшие дни.

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Как сообщается, Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией. Хотя подробностей о том, какие государства Джонсон посетит, не поступало, в его офисе заявили, что он хочет больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.

Дословно: "Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся информация, что мы имеем, свидетельствует о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 февраля в Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании.
  • 10 февраля в Британии опубликовали новый закон, расширяющий круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть включены в санкционные списки в случае вторжения в Украину.

Темы: Великобританияоружие
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