Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з українським політиком Олександром Морозом заявив, що лише їм із президентом Росії Володимиром Путіним вирішувати, коли війська РФ покинуть територію Білорусі.

Джерело: держінформагенство Білорусі Белта з посиланням на заяву Лукашенка на зустрічі з Морозом 14 лютого

Пряма мова Лукашенка: "Сьогодні кричать ґвалтом: "Коли виведете війська? (російські з Білорусі, – ред)". Слухайте, це наша справа з Путіним.

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Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні Сили Російської Федерації. Це наша справа".

Чому це важливо: Росія зосередила велику кількість військ біля кордонів під приводом різних навчань. Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про те, що Росія може напасти на Україну вже 16 лютого.

Американська розвідка повідомляла, що в Росії розглядають 9 можливих варіантів військового вторгнення, зокрема, захоплення Києва упродовж двох діб, і що РФ повністю приготувала до бойової готовності 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військових.

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Президент Росії Володимир Путін запевняв, що поверне свої війська до місця постійної дислокації після навчань у Білорусі.

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