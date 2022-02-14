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Лукашенко – Морозу: Это наше дело с Путиным, когда выводить из Беларуси войска

Ирина БалачукПонедельник, 14 февраля 2022, 10:09
Лукашенко – Морозу: Это наше дело с Путиным, когда выводить из Беларуси войска
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом заявил, что только им с президентом России Владимиром Путиным решать, когда войска РФ покинут территорию Беларуси.

Источник: госинформагенство Беларуси Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с Морозом 14 февраля

Прямая речь Лукашенко: "Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? (российские из Беларуси, – ред)". Слушайте, это наше дело с Путиным.

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Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело".

Почему это важно: Россия сосредоточила большое количество войск у границ Украины под предлогом разных учений. Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о том, что Россия может напасть на Украину уже 16 февраля.

Американская разведка сообщала, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в том числе захват Киева в течение двух суток, и что РФ полностью приготовила к боевой готовности 100 батальонно-тактических групп, каждая из которых состоит с 800-900 военных.

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Президент России Владимир Путин уверял, что вернет свои войска в месте постоянной дислокации после учений в Беларуси.

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России

Темы: БеларусьРосcияармия
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