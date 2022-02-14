Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко – Морозу: Это наше дело с Путиным, когда выводить из Беларуси войска

Ирина БалачукПонедельник, 14 февраля 2022, 11:09
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом заявил, что только им с президентом России Владимиром Путиным решать, когда войска РФ покинут территорию Беларуси.

Источник: госинформагенство Беларуси Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на встрече с Морозом 14 февраля

Прямая речь Лукашенко: "Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? (российские из Беларуси, – ред)". Слушайте, это наше дело с Путиным.

Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело".

Почему это важно: Россия сосредоточила большое количество войск у границ Украины под предлогом разных учений. Ранее спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о том, что Россия может напасть на Украину уже 16 февраля.

Американская разведка сообщала, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в том числе захват Киева в течение двух суток, и что РФ полностью приготовила к боевой готовности 100 батальонно-тактических групп, каждая из которых состоит с 800-900 военных.

Президент России Владимир Путин уверял, что вернет свои войска в месте постоянной дислокации после учений в Беларуси.

Знать больше: Возможно ли вторжение в Украину? Какие перспективы наступления России

Темы: БеларусьРосcияармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Беларусь
Лукашенко хочет после учений с Россией оставить "какие-то вооруженные силы"
В Сенате США предлагают наказать Беларусь в случае содействия агрессии РФ против Украины
Россия и дальше везет войска и технику в Беларусь и в Крым — новые снимки
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...