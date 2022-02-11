Росія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США

Американська розвідка повідомляє, що в Росії розглядають 9 можливих варіантів військового вторгнення, зокрема захопити Київ впродовж двох діб.

Джерело: американський телеканал NBC News з посиланням на джерела в розвідувальних агенціях США

Деталі: За оцінками фахівців оборонних та розвідувальних агенцій США, Росія може піти у дев’яти напрямках при повномасштабному вторгненні.

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За даними розвідки, Росія повністю приготувала до бойової готовності 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається від 800 до 900 військових.

Крім того, президент Росії Володимир Путін, за їхніми даними, відправив шість із семи підрозділів російського спецназу, у кожному з яких є від 200 до 300 фахових бійців.

Розвідка вважає, що є два найбільш масштабні сценарії, які по суті становлять тактику оточення з обох боків – військові підрозділи одночасно заходять з різних сторін, щоби оточити українські сили в так званому "котлі".

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Оцінка розвідки США, за якими напрямами може відбутися напад Мапа: NBC News

За одним із цих двох сценаріїв, Росія має намір захопити все Лівобережжя, на якому розміщена половина особового складу Збройних сил України, включно з найбільш фаховими підрозділами.

Російські танковий та механізований контингент буде рухатися в напрямках Дніпра, оточуючи Полтаву й Харків. Відразу з боку тимчасово окупованих територій Донбасу рушать сили піхоти за трьома маршрутами, перекриваючи вихід до узбережжя Азовського моря.

За даними американської розвідки, із Криму вилетять військові гелікоптери, які будуть підтримувати сили піхоти атаками з повітря.

У росіян є варіант висадки десанту з моря та повітря на узбережжі Чорного моря біля Одеси, щоби створити "коридор" суходолом до тимчасово окупованої території Молдови вздовж Дністра, де також є російський військовий контингент. За оцінкою американців, біля узбережжя України Росія дислокувала підводні човни та п’ять десантних кораблів. Ще шість десантних кораблів повинні надійти найближчими днями.

Інший варіант наступу розглядається з півночі, зі сторони кордону Чернігівської області з Росією та білорусько-українського кордону. У цьому наступі російські угруповання будуть рухатися на південь до Житомира і південний-схід до Києва, щоби оточити ці міста. За оцінкою американців, у нападі будуть застосовувати наземну артилерію, кібератаки та наземні підрозділи.

Через добрий стан автодоріг у цих регіонах, американські розвідувальники прогнозують, що російські танки можуть сягнути Києва менше, ніж за дві доби. Російська армія розташувала два зенітно-ракетних комплекси С-400 "Тріумф" на території Білорусі, що дозволить їм контролювати повітряний простір і збивати українські літаки.

Оцінка американської розвідки щодо варіанту наступу на Київ Фото: NBC NEWs

За їх словами, у цій атаці росіяни мають намір почати артилерійський вогонь уночі, включно із застосуванням балістичних ракет середньої дальності. Їхніми мішенями будуть склади з боєприпасами, системи протиракетної та протиповітряної оборони, військові станції зв’язку та іншу критичну інфраструктуру ЗСУ.

Росія планує знищити здатність української армії боронитися в перші кілька годин наступу через кібератаки, зокрема на електростанції, щоби військові в різних частинах країни втратили можливість комунікації між собою. Одночасно із цифровими атаками військові інженери та підрозділи піхоти матимуть завдання роз’єднати частини українського війська фізично, захоплюючи мости і переплави.

Крім того, американські розвідувальники оцінюють число можливих втрат серед цивільного населення в близько 50 тисяч загиблих і поранених.

Американський військовий експерт Роб Лі вважає, що Росія здатна здійснити масові атаки на українські летовища в перші 20-30 хвилин атаки.

Крім того, на думку Лі, російське військове командування намагатиметься уникнути великих втрат серед цивільного населення, а зосередиться на знищенні особового складу ЗСУ, почасти, щоби виправдати вторгнення в очах власних громадян.

Водночас, на думку Лі, Росія все ще може передумати та здійснити менш масштабну атаку, наприклад на Донбасі, або спробувати скинути український уряд і призначити більш прихильний до Росії, уникнувши широкомасштабних бойових дій.

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