Олімпіада: МОК скасував нагородження фігуристів через російську спортсменку
Виконком Міжнародного олімпійського комітету вирішив не проводити церемонію нагородження призерів командного турніру фігуристів на Олімпійських іграх у Пекіні через скандал із позитивною допінг-пробою російської спортсменки Каміли Валієвої.
Джерело: сайт МОК
Дослівно МОК: "В інтересах справедливості по відношенню до всіх спортсменів було б недоцільно проводити церемонію нагородження у командному заліку з фігурного катання під час Олімпійських ігор у Пекіні, оскільки в ньому братиме участь спортсмен, який, з одного боку, має позитивний результат допінг-проби А, але чиє порушення антидопінгових правил з іншого боку ще не встановлено".
Деталі: Також наголошується – якщо Валієва фінішує у трійці найкращих спортсменок у жіночому одиночному катанні, то і в цьому змаганні не буде "ні квіткової церемонії, ні церемонії нагородження".
У МОК наголосили, що за погодженням з відповідними спортсменами та НОК, організують "гідну церемонію нагородження, як тільки справа Валієвої буде завершена".
Передісторія:
- Команда Росії, де виступала Валієва, стала переможцем командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді-2022.
- Пізніше стало відомо, що у допінг-пробі, взятій у спортсменки у грудні 2021 року, знайшли заборонену речовину.
- Російська фігуристка Каміла Валієва, у якої виявили допінг, за рішенням суду продовжить виступати на Олімпіаді у Пекіні.