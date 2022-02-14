Олімпіада: МОК скасував нагородження фігуристів через російську спортсменку

Виконком Міжнародного олімпійського комітету вирішив не проводити церемонію нагородження призерів командного турніру фігуристів на Олімпійських іграх у Пекіні через скандал із позитивною допінг-пробою російської спортсменки Каміли Валієвої.

Джерело: сайт МОК

Дослівно МОК: "В інтересах справедливості по відношенню до всіх спортсменів було б недоцільно проводити церемонію нагородження у командному заліку з фігурного катання під час Олімпійських ігор у Пекіні, оскільки в ньому братиме участь спортсмен, який, з одного боку, має позитивний результат допінг-проби А, але чиє порушення антидопінгових правил з іншого боку ще не встановлено".

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Деталі: Також наголошується – якщо Валієва фінішує у трійці найкращих спортсменок у жіночому одиночному катанні, то і в цьому змаганні не буде "ні квіткової церемонії, ні церемонії нагородження".

У МОК наголосили, що за погодженням з відповідними спортсменами та НОК, організують "гідну церемонію нагородження, як тільки справа Валієвої буде завершена".

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