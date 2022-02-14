Олимпиада: МОК отменил награждение фигуристов из-за российской спортсменки
Исполком Международного олимпийского комитета решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине из-за скандала с позитивной допинг-пробой российской спортсменки Камиллы Валиевой.
Источник: сайт МОК
Дословно МОК: "В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командном зачете по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в нем будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительный результат допинг-пробы А, но чье нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено.
Детали: Также отмечается – если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, то и в этом соревновании не будет "ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения".
В МОК подчеркнули, что по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК, организуют "достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено".
Предыстория:
- Команда России, в которой выступала Валиева, стала победителем командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.
- Позже стало известно, что в допинг-пробе, взятой у спортсменки в декабре 2021 года, нашли запрещенное вещество.
- Российская фигуристка Камилла Валиева, у которой был обнаружен допинг, по решению суда продолжит выступать на Олимпиаде в Пекине.