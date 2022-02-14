Олимпиада: МОК отменил награждение фигуристов из-за российской спортсменки

Исполком Международного олимпийского комитета решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине из-за скандала с позитивной допинг-пробой российской спортсменки Камиллы Валиевой.

Источник: сайт МОК

Дословно МОК: "В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командном зачете по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в нем будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительный результат допинг-пробы А, но чье нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено.

Детали: Также отмечается – если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, то и в этом соревновании не будет "ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения".

В МОК подчеркнули, что по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК, организуют "достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено".

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