Держдума береться за визнання ОРДЛО

На розгляд Держдуми у вівторок 15 лютого винесуть два проєкти постанови про визнання незалежності від України окупованих районів ОРДЛО. Їх підготували Комуністична партія та "Єдина Росія".

Джерело: "Медуза" та "Інтерфакс" з посиланням на співрозмовників, спікер Думи В'ячеслав Володін у Telegram

Деталі: Рада Держдуми планує підготувати для пленарного засідання, яке відбудеться у вівторок, 15 лютого, два проєкти постанови про звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "республік".

Перший проєкт ухвали був внесений депутатами від КПРФ. Цей документ передбачає, що якщо Держдума схвалює проєкт, його негайно відправляють президенту.

Другий проєкт ухвали запропонували кілька депутатів від фракції "Єдина Росія". Він передбачає, що документ спрямовується спочатку до МЗС, Міноборони та інших відповідальних відомств, які мають оцінити законодавчу ініціативу. Передбачається, що Держдума потім розгляне проєкт постанови, що враховує пропозиції міністерств.

Пряма мова джерела: "Обидва ці документи виноситимуться на розгляд на пленарному засіданні Думи у вівторок".

UPD: Пізніше речник Держдуми В'ячеслав Володін підтвердив цю інформацію у себе в Telegram. Він уточнив також, що обидва проекти спершу пройдуть рейтингове голосування, і той, який набере більше голосів, буде прийнятий і направлений Путіну.

Чому це важливо: У ЗМІ, зокрема й закордонних, звучать повідомлення, що Росія намагається створити причини та виправдання для введення своїх військ на територію України.

Передісторія: 19 січня депутати від фракції КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання терористичних "ЛНР" та "ДНР".