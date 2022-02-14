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Госдума берется за признание ОРДЛО

Евгений КизиловПонедельник, 14 февраля 2022, 13:19
Getty Images

На рассмотрение Госдумы во вторник 15 февраля вынесут два проекта постановления о признании независимости от Украины оккупированных районов ОРДЛО. Их подготовили Коммунистическая партия и "Единая Россия".

Источник: "Медуза" и "Интерфакс" со ссылкой на собеседников, спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram

Детали: Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания, которое состоится во вторник, 15 февраля, два проекта постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость "республик".

Первый проект постановления был внесен депутатами от КПРФ. Этот документ предполагает, что если Госдума одобряет проект постановления, его немедленно отправляют президенту.

Второй проект постановления предложили несколько депутатов от фракции "Единая Россия". Он предусматривает, что документ направляется сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства, которые должны будут оценить законодательную инициативу. Предполагается, что Госдума затем рассмотрит проект постановления, учитывающий предложения министерств.

Прямая речь источника: "Оба этих документа будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник".

UPD: Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил эту информацию у себя в Telegram. Он уточнил также, что оба проекта постановления сперва пройдут рейтинговое голосование, и тот, который наберет больше голосов, будет принят и направлен Путину.

Почему это важно: В СМИ, в том числе и зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.

Предыстория: 19 января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания террористические "ЛНР" и "ДНР".

Темы: РосcияГосдумаОРДЛОПутин


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