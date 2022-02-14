Стефанчук запевнив, що зміни до Конституції щодо НАТО зараз не обговорюються

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що за його інформацією, наразі не обговорюється питання щодо змін до Конституції в частині членства в НАТО.

Джерело: Стефанчук під час брифінгу 14 лютого, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Стефанчука: "Я, наскільки знаю, станом на зараз не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО.

Я більше скажу, це суверенне право кожної країни вирішувати напрямок свого розвитку. І ви знаєте, що це моя позиція, яку я завжди говорю з нашими колегами і ніхто не має права вказувати на червоні лінії чи можливі неможливості щодо прийняття тих чи інших рішень суверенною державою".

Деталі: Він додав, що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка – це дискомунікація, оскільки той є відданим прихильником інтеграції України до НАТО.

Передісторія: Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.

Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.