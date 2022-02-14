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Стефанчук заверил, что изменения в Конституцию по НАТО сейчас не обсуждаются

Роман ПетренкоПонедельник, 14 февраля 2022, 13:56
СТЕФАНЧУК, ФОТО: ВЕРХОВНАЯ РАДА

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что по его информации, пока не обсуждается вопрос об изменениях в Конституцию в части членства в НАТО.

Источник: Стефанчук во время брифинга 14 февраля, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Стефанчука: "Я, насколько знаю, сейчас не обсуждается и не ведется никаких вопросов относительно изменений в Конституцию Украины в части членства Украины в НАТО.

Я больше скажу, это суверенное право каждой страны решать направление своего развития. И вы знаете, что это моя позиция, которую я всегда говорю с нашими коллегами и никто не имеет права указывать на красные линии или возможные невозможности принятия тех или иных решений суверенным государством. ".

Детали: Он добавил, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко – это дискомуникация, поскольку он является преданным сторонником интеграции Украины в НАТО.

Что было раньше:  Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.

Сам Пристайко объяснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

Темы: СтефанчукВерховная РадаНАТО


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