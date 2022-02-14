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МЗС нагадало, що відмова від НАТО суперечить Конституції України

Понеділок, 14 лютого 2022, 10:03
МЗС України, фото Михайла Ткача, УП

Міністерство закордонних справ України, коментуючи слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка щодо можливості відмовитися від членства в НАТО заради миру, заявило, що всі рішення мають відповідати Конституції.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: "Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту.

Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки". 

Деталі: У МЗС наголошують, що "найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу, але загрози Україні існують тут і зараз – відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням".

Дослівно: "При цьому жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України".

Цьому передувало: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Згодом він пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

Передісторія:

  • У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
  • З кінця 2021 року Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагає від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО. 
  • При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною МОскві, а не Києву.  
  • Президент США Джо Байден сказав, що нації мають бути вільними у виборі власних союзів. Таку ж позицію озвучував генсек НАТО Єнс Столтенберг.
  • Американське видання The New York Times повідомило, що дипломати розглядають ідею фінляндизації України, хоча президент Франції Еммануель Макрон спростував, що вживав такий термін.

Олена Рощенко, УП
Теми: НАТОМЗСРосіявійна
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