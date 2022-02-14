МЗС нагадало, що відмова від НАТО суперечить Конституції України

Міністерство закордонних справ України, коментуючи слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка щодо можливості відмовитися від членства в НАТО заради миру, заявило, що всі рішення мають відповідати Конституції.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: "Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту.

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Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки".

Деталі: У МЗС наголошують, що "найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу, але загрози Україні існують тут і зараз – відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням".

Дослівно: "При цьому жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України".

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Цьому передувало: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Згодом він пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

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