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Україна може відмовитись від вступу в НАТО – посол у Великій Британії

Понеділок, 14 лютого 2022, 08:23
Україна може відмовитись від вступу в НАТО – посол у Великій Британії
Вадим Пристайко, фото Getty Images

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Джерело: Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live, BBC News Україна

Деталі: На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

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Дипломат уточнив, що, "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Пряма мова: "Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія – ред.) прийдуть завтра?".

Деталі: На думку посла, Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.

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Згодом ведучий перепитав, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО.

Пряма мова Пристайка: "Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі – ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно…

Якщо чесно, Росія вже оточена країнами НАТО. Польща є членом НАТО, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Всі ці країни, які межують з Росією, вже є членами НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію.

Це не змінило безпеку для Росії. Тож Україна також особливо не змінить цього".

Деталі: Український дипломат вважає, що Москві значно більше не подобається, що Україна може стати "чимось іншим, ніж Росія" і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни.

"Це (вступ України в НАТО – ред.) небезпека не для народу Росії, не для території Росії, а для конкретного режиму, що вони мають просто зараз", – вважає Пристайко. 

Оновлення: Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.

Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

Передісторія:

  • У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
  • Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО. 
  • При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною МОскві, а не Києву.  
  • Президент США Джо Байден сказав, що нації мають бути вільними у виборі власних союзів. Таку ж позицію озвучував генсек НАТО Єнс Столтенберг.
  • Американське видання The New York Times повідомило, що дипломати розглядають ідею фінляндизації України, хоча президент Франції Еммануель Макрон спростував, що вживав такий термін.

Теми: НАТОРосіядипломатичні відносини
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