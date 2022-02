Україна може відмовитись від вступу в НАТО – посол у Великій Британії

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Джерело: Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live, BBC News Україна

Деталі: На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

Дипломат уточнив, що, "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Пряма мова: "Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія – ред.) прийдуть завтра?".

Деталі: На думку посла, Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.

Згодом ведучий перепитав, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО.

Пряма мова Пристайка: "Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі – ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно…

Якщо чесно, Росія вже оточена країнами НАТО. Польща є членом НАТО, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Всі ці країни, які межують з Росією, вже є членами НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію.

Це не змінило безпеку для Росії. Тож Україна також особливо не змінить цього".

Деталі: Український дипломат вважає, що Москві значно більше не подобається, що Україна може стати "чимось іншим, ніж Росія" і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни.

"Це (вступ України в НАТО – ред.) небезпека не для народу Росії, не для території Росії, а для конкретного режиму, що вони мають просто зараз", – вважає Пристайко.

