Україна може відмовитись від вступу в НАТО – посол у Великій Британії
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.
Джерело: Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live, BBC News Україна
Деталі: На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".
Дипломат уточнив, що, "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.
Пряма мова: "Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія – ред.) прийдуть завтра?".
Деталі: На думку посла, Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.
Згодом ведучий перепитав, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО.
Пряма мова Пристайка: "Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі – ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно…
Якщо чесно, Росія вже оточена країнами НАТО. Польща є членом НАТО, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Всі ці країни, які межують з Росією, вже є членами НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію.
Це не змінило безпеку для Росії. Тож Україна також особливо не змінить цього".
Деталі: Український дипломат вважає, що Москві значно більше не подобається, що Україна може стати "чимось іншим, ніж Росія" і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни.
"Це (вступ України в НАТО – ред.) небезпека не для народу Росії, не для території Росії, а для конкретного режиму, що вони мають просто зараз", – вважає Пристайко.
🗣️"We are trying to find the best way out."— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022
Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.
It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.
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Оновлення: Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.
Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.
Передісторія:
- У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
- Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО.
- При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною МОскві, а не Києву.
- Президент США Джо Байден сказав, що нації мають бути вільними у виборі власних союзів. Таку ж позицію озвучував генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Американське видання The New York Times повідомило, що дипломати розглядають ідею фінляндизації України, хоча президент Франції Еммануель Макрон спростував, що вживав такий термін.