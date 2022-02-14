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Рада нагадає, що ОРДЛО – це Україна

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 лютого 2022, 13:33
Рада нагадає, що ОРДЛО – це Україна
Руслан Стефанчук. фото з сайту ВР

У Верховній Раді готується документ, який наголосить приналежність Україні тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу 14 лютого

Деталі: У голови ВР поцікавилися, які кроки Україна готує на можливе ухвалення Державною думою РФ рішення про визнання незалежності від України окупованих районів ОРДЛО.

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Пряма мова Стефанчука: "Що стосується голосування в Державній думі це не перше і не останнє рішення (РФ), яке викличе нерозуміння усього світу.

Що стосується парламенту України… Я знаю, що готується відповідна постанова, яка ще раз підкреслить приналежність територій, так званих, "ЛНР" та "ДНР" до територіальної цілісності України. Ця постанова готується, я думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована".

Теми: ОРДЛОВерховна Рада
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