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Рада напомнит, что ОРДЛО - это Украина

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 февраля 2022, 14:33
Руслан Стефанчук. фото с сайта ВР

В Верховной Раде готовится документ, который подчеркнет принадлежность Украине временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге 14 февраля

Детали: У председателя ВР поинтересовались, какие шаги Украина готовит на то, что Государственная дума РФ может принять решение о признании независимости от Украины оккупированных районов ОРДЛО.

Прямая речь Стефанчука: "Что касается голосования в Государственной думе, это не первое и не последнее решение (РФ), которое вызовет непонимание всего мира.

Что касается парламента Украины… Я знаю, что готовится соответствующее постановление, чтобы еще раз подчеркнуть принадлежность территорий, так называемых, "ЛНР" и "ДНР" к территориальной целостности Украины. Это постановление готовится, я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано".

Темы: ОРДЛОВерховная Рада


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