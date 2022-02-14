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Зеленський протягом 24 годин чекає в Україні нардепів та олігархів, які вилетіли

Роман ПетренкоПонеділок, 14 лютого 2022, 15:40
Зеленський протягом 24 годин чекає в Україні нардепів та олігархів, які вилетіли
ЗЕЛЕНСЬКИЙ У РАДІ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до нардепів та олігархів, які виїхали з України, щоб ті протягом 24 годин повернулися у цей вирішальний для країни момент.

Джерело: Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Пряма мова Зеленського: "Щодо бізнесменів… Ви сказали, до речі, 30 чартерів лише учора (13 лютого – ред.). Це говорить про те, що у нас багата країна. Головне, щоб вони порожніми вилітали, а не вивозили щось з України.

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Люди, які знаходяться за кордоном, депутати різних партій… Ми повинні надавати їм сигнал від держави, Верховної Ради, спікера, я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб впродовж 24 годин вони все ж таки повернулися у державу. Вважаю, що вони повинні повернутися.

Інакше треба робити нам усім, як державі та керівництву, робити серйозні висновки. І, повірте мені, ми їх зробимо".

Деталі: Зеленський так само звернувся до олігархів, зазначивши, що держава не впливатиме на бізнес, але вважає, що ті повинні повернутися до підприємств та своїх співробітників.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 13 лютого УП повідомляла, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
  • Станом на обід 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.

Теми: ЗеленськийолігархиВерховна Рада
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