Зеленський протягом 24 годин чекає в Україні нардепів та олігархів, які вилетіли
Президент Володимир Зеленський звернувся до нардепів та олігархів, які виїхали з України, щоб ті протягом 24 годин повернулися у цей вирішальний для країни момент.
Джерело: Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем
Пряма мова Зеленського: "Щодо бізнесменів… Ви сказали, до речі, 30 чартерів лише учора (13 лютого – ред.). Це говорить про те, що у нас багата країна. Головне, щоб вони порожніми вилітали, а не вивозили щось з України.
Люди, які знаходяться за кордоном, депутати різних партій… Ми повинні надавати їм сигнал від держави, Верховної Ради, спікера, я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб впродовж 24 годин вони все ж таки повернулися у державу. Вважаю, що вони повинні повернутися.
Інакше треба робити нам усім, як державі та керівництву, робити серйозні висновки. І, повірте мені, ми їх зробимо".
Деталі: Зеленський так само звернувся до олігархів, зазначивши, що держава не впливатиме на бізнес, але вважає, що ті повинні повернутися до підприємств та своїх співробітників.
Передісторія:
- 13 лютого УП повідомляла, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
- Станом на обід 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.