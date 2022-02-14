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Зеленский в течение 24 часов ждет в Украине вылетевших нардепов и олигархов

Роман ПетренкоПонедельник, 14 февраля 2022, 16:40

Президент Владимир Зеленский обратился к выбывшим из Украины нардепам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись обратно в этот решающий момент.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем

Прямая речь Зеленского: "Что касается бизнесменов… Вы сказали, кстати, 30 чартеров только вчера (13 февраля – ред.). Это говорит о том, что у нас богатая страна. Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-нибудь из Украины.

Люди, которые находятся за границей, депутаты разных партий… Мы должны давать им сигнал от государства, Верховной Рады, спикера, я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все же вернулись в страну. Считаю, что они должны возвратиться.

Иначе нужно делать нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы. И, поверьте, мы их сделаем".

Детали: Он также обратился к олигархам, отметив, что государство не будет влиять на бизнес, но считает, что те должны вернуться к предприятиям и своим сотрудникам.

Предыстория:

  • 13 февраля УП сообщала, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
  • По состоянию на обед 14 февраля в Украине нет 23 народных депутата.

Темы: ЗеленскийолигархиВерховная Рада


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