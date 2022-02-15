ЗМІ: Світовий банк та МВФ перевели частину співробітників з України
Світовий банк і Міжнародний валютний фонд тимчасово перевели деяких співробітників з України на тлі загрози російського вторгнення.
Джерело: внутрішня записка Світового банку, побачена Reuters; речник МВФ у Reuters
Деталі: Світовий банк повідомив у внутрішній службовій записці, що він тимчасово призупинив місії своїх співробітників в Україні та уважно слідкує за ситуацією на кордоні, де Росія зосередила великі збройні сили в межах досяжності України. Зазначається, що головним пріоритетом Банку є забезпечення безпеки працівників та їхніх сімей і відповідно до політики евакуації "здійснюється тимчасове переселення працівників та вживаються посилені заходи безпеки".
У службовій записці нема подробиць про те, куди і скільки працівників переводять.
Представник Світового банку зазначив, що діяльність установи триватиме надалі.
МВФ тимчасово перемістив свого постійного представника в Україні Ваграма Степаняна за межі країни, повідомив представник МВФ. Він зазначив, що співробітники МВФ продовжують працювати і підтримувати контакти зі своїми українськими колегами.
Нагадаємо:
- Кількома днями раніше низка країн Європи, Японія, Південна Корея та Ізраїль рекомендували своїм громадянам негайно виїздити з України.
- В ООН повідомили, що не мають наміру відкликати своїх співробітників з України через загрозу вторгнення Росії.
- США виводять своїх співробітників в ОБСЄ зі Сходу України.