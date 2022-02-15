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ЗМІ: Світовий банк та МВФ перевели частину співробітників з України

Анастасія КалатурВівторок, 15 лютого 2022, 01:30
ЗМІ: Світовий банк та МВФ перевели частину співробітників з України
ФОТО: GETTY IMAGES

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд тимчасово перевели деяких співробітників з України на тлі загрози російського вторгнення.

Джерело: внутрішня записка Світового банку, побачена Reuters; речник МВФ у  Reuters

Деталі: Світовий банк повідомив у внутрішній службовій записці, що він тимчасово призупинив місії своїх співробітників в Україні та уважно слідкує за ситуацією на кордоні, де Росія зосередила великі збройні сили в межах досяжності України. Зазначається, що головним пріоритетом Банку є забезпечення безпеки працівників та їхніх сімей і відповідно до політики евакуації "здійснюється тимчасове переселення працівників та вживаються посилені заходи безпеки".

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У службовій записці нема подробиць про те, куди і скільки працівників переводять.

Представник Світового банку зазначив, що діяльність установи триватиме надалі.

МВФ тимчасово перемістив свого постійного представника в Україні Ваграма Степаняна за межі країни, повідомив представник МВФ. Він зазначив, що співробітники МВФ продовжують працювати і підтримувати контакти зі своїми українськими колегами.

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Теми: МВФСвітовий банк
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