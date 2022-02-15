СМИ: Всемирный банк и МВФ перевели часть сотрудников из Украины
Всемирный банк и Международный валютный фонд временно перевели некоторых сотрудников из Украины на фоне угрозы российского вторжения.
Источник: внутренняя записка Всемирного банка, увиденная Reuters; представитель МВФ в Reuters
Детали: Всемирный банк сообщил во внутренней служебной записке, что временно приостановил миссии своих сотрудников в Украине и внимательно следит за ситуацией на границе, где Россия сосредоточила большие вооруженные силы в пределах досягаемости Украины. Отмечается, что главным приоритетом Банка является обеспечение безопасности работников и их семей и в соответствии с политикой эвакуации "осуществляется временное переселение работников и принимаются усиленные меры безопасности".
В служебной записке нет подробностей о том, куда и сколько работников переводят.
Представитель Всемирного банка отметил, что деятельность учреждения будет продолжаться.
МВФ временно переместил своего постоянного представителя в Украину Ваграма Степаняна за пределы страны, сообщил представитель МВФ. Он отметил, что сотрудники МВФ продолжают работать и поддерживать контакты со своими украинскими коллегами.
Напомним:
- Несколькими днями ранее ряд стран Европы, Япония, Южная Корея и Израиль рекомендовали своим гражданам немедленно выезжать из Украины.
- В ООН сообщили, что не намерены отозвать своих сотрудников из Украины из-за угрозы вторжения России.
- США выводят своих сотрудников в ОБСЕ с Востока Украины.