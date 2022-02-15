СМИ: Всемирный банк и МВФ перевели часть сотрудников из Украины

Всемирный банк и Международный валютный фонд временно перевели некоторых сотрудников из Украины на фоне угрозы российского вторжения.

Источник: внутренняя записка Всемирного банка, увиденная Reuters; представитель МВФ в Reuters

Детали: Всемирный банк сообщил во внутренней служебной записке, что временно приостановил миссии своих сотрудников в Украине и внимательно следит за ситуацией на границе, где Россия сосредоточила большие вооруженные силы в пределах досягаемости Украины. Отмечается, что главным приоритетом Банка является обеспечение безопасности работников и их семей и в соответствии с политикой эвакуации "осуществляется временное переселение работников и принимаются усиленные меры безопасности".

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В служебной записке нет подробностей о том, куда и сколько работников переводят.

Представитель Всемирного банка отметил, что деятельность учреждения будет продолжаться.

МВФ временно переместил своего постоянного представителя в Украину Ваграма Степаняна за пределы страны, сообщил представитель МВФ. Он отметил, что сотрудники МВФ продолжают работать и поддерживать контакты со своими украинскими коллегами.

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