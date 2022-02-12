В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України

В Організації Об’єднаних Націй повідомляють, що не мають наміру відкликати своїх співробітників з України через загрозу вторгнення Росії.

Джерело: речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік, цитує Укрінформ

Деталі: На запитання журналістки АР, чи не збирається секретаріат ООН наслідувати приклад Державного департаменту США про відкликання частини свої співробітників з України у зв’язку з загрозою російського вторгнення, Дюжаррік сказав: "Наш персонал продовжує перебувати в Україні, і немає жодних змін у нашій позиції".

Раніше він зазначав, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголошує на необхідності дипломатичного розв’язання кризи між Росією та Україною і що будь-яке порушення кордонів суверенної держави суперечить міжнародному праву.

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