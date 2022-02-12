В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України

В Організації Об’єднаних Націй повідомляють, що не мають наміру відкликати своїх співробітників з України через загрозу вторгнення Росії.

Джерело: речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік, цитує Укрінформ

Деталі: На запитання журналістки АР, чи не збирається секретаріат ООН наслідувати приклад Державного департаменту США про відкликання частини свої співробітників з України у зв’язку з загрозою російського вторгнення, Дюжаррік сказав: "Наш персонал продовжує перебувати в Україні, і немає жодних змін у нашій позиції".

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Раніше він зазначав, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголошує на необхідності дипломатичного розв’язання кризи між Росією та Україною і що будь-яке порушення кордонів суверенної держави суперечить міжнародному праву.

Передісторія:

Раніше зранку 11 лютого подібні інструкції для своїх громадян оприлюднило посольство Нідерландів. Крім того, вони створили центр евакуації у Львові для тих, хто вирішить залишитися в Україні та в разі російського вторгнення буде залишати межі України суходолом у західному напрямку.

Як повідомили британські журналісти, президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну станеться "в найближчі дні". Напередодні ввечері 10 лютого Байден заявив американським журналістам, що громадян США треба негайно залишити територію України, бо їх не зможуть евакуювати в разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін може й не чекати завершення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні для початку військового вторгнення до України.

Посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян "чим скоріше" виїхати за межі України.