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Індія закликає своїх громадян покинути Україну, посольство працює

Вівторок, 15 лютого 2022, 09:52
Індія закликає своїх громадян покинути Україну, посольство працює
Прапор Індії, фото Getty Images

Індія закликає своїх громадян виїхати з України, якщо це можливо, і уникати поїздок до України.

Джерело: повідомлення посольства Індії в Україні 

Дослівно :"З огляду на невизначеність поточної ситуації в Україні, громадяни Індії, зокрема студенти, перебування яких в Україні не є необхідним, могли б тимчасово залишити країну. Також радимо індійським громадянам уникати несуттєвих поїздок до України".

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Деталі: Посольство також просить представників індійських національностей перебувати на контакті з дипломатами й повідомляти про своє місце перебування в Україні. 

Посольство Індії продовжує функціонувати в Києві.

 

Раніше багато країн закликали своїх громадян виїхати з України через загрозу російського вторгнення у середині лютого. Зокрема, це США, Велика Британія, Латвія, Данія, Ізраїль, Естонія, Норвегія, Японія та Південна Корея, Нідерланди, Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія та Австралія.

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Також низка країн відкликали своїх дипломатів, експертів та військових інструкторів з України.

Олена Рощенко ,УП
Теми: Індіядипломатичні відносинивійнаУкраїна
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