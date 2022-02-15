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Індія закликає своїх громадян покинути Україну, посольство працює

Вівторок, 15 лютого 2022, 10:52
Прапор Індії, фото Getty Images

Індія закликає своїх громадян виїхати з України, якщо це можливо, і уникати поїздок до України.

Джерело: повідомлення посольства Індії в Україні 

Дослівно :"З огляду на невизначеність поточної ситуації в Україні, громадяни Індії, зокрема студенти, перебування яких в Україні не є необхідним, могли б тимчасово залишити країну. Також радимо індійським громадянам уникати несуттєвих поїздок до України".

Деталі: Посольство також просить представників індійських національностей перебувати на контакті з дипломатами й повідомляти про своє місце перебування в Україні. 

Посольство Індії продовжує функціонувати в Києві.

 

Раніше багато країн закликали своїх громадян виїхати з України через загрозу російського вторгнення у середині лютого. Зокрема, це США, Велика Британія, Латвія, Данія, Ізраїль, Естонія, Норвегія, Японія та Південна Корея, Нідерланди, Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія та Австралія.

Також низка країн відкликали своїх дипломатів, експертів та військових інструкторів з України.

Олена Рощенко ,УП
Теми: Індіядипломатичні відносинивійнаУкраїна
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