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Индия призывает своих граждан покинуть Украину, посольство работает

Вторник, 15 февраля 2022, 09:52
Индия призывает своих граждан покинуть Украину, посольство работает
Флаг Индии, фото Getty Images

Индия призывает своих граждан уехать из Украины, если это возможно, и избегать поездок в Украину.

Источник: сообщение посольства Индии в Украину

Дословно: "Учитывая неопределенность текущей ситуации в Украине, граждане Индии, в частности студенты, пребывание которых в Украине не является необходимым, могли бы временно покинуть страну. Также советуем индийским гражданам избегать несущественных поездок в Украину".

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Детали: Посольство также просит представителей индийских национальностей находиться на контакте с дипломатами и сообщать свое место пребывания в Украине.

Посольство Индии продолжает работать в Киеве.

 

Ранее многие страны призвали своих граждан уехать из Украины из-за угрозы российского вторжения в середине февраля. В частности, это США, Великобритания, Латвия, Дания, Израиль, Эстония, Норвегия, Япония и Южная Корея, Нидерланды, Финляндия, Новая Зеландия, Черногория, Северная Македония и Австралия.

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Также ряд стран отозвали своих дипломатов, экспертов и военных инструкторов из Украины.

Алена Рощенко, УП
Темы: Индиядипломатические отношениявойнаУкраина
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