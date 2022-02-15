Розвідка: В ОРДЛО стало більше військових "інспекторів" РФ, проходять "рейди"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що на окупованих територіях сходу України зростає кількість інспекційних груп від Збройних сил Росії, які перевіряють боєздатність проросійських бойовиків ОРДЛО.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Командування ЗС РФ посилює контроль стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів. З кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ.

Перевіряються підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом".

Деталі: За даними української розвідки, при цьому окупаційні адміністрації та окупаційне командування продовжують "активні заходи з комплектування особовим складом 1-го та 2-го армійських корпусів".

Дослівно ГУР: "Здійснюються рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб, придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах".

Цьому передувало: На початку лютого українська розвідка повідомляла про ротацію бойовиків і постачання зброї та паливно-мастильних матеріалів із Росії. Розвідка також повідомляла, що в лавах бойовиків є переляк через пропаганду росіян про нібито підготовку наступу з України.

14 лютого у Москві заявили про нарощування Києвом сил біля лінії розмежування з непідконтрольною частиною Донбасу, а спільники Кремля в ОРДЛО – про нібито план вторгнення ЗСУ.