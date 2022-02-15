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Разведка: В ОРДЛО стало больше военных "инспекторов" РФ, проходят "рейды"

Вторник, 15 февраля 2022, 10:31
Разведка: В ОРДЛО стало больше военных инспекторов РФ, проходят рейды
Иллюстративное фото ТАСС via Lenta.ru

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что на оккупированных территориях востока Украины растет количество инспекционных групп от Вооруженных сил России, которые проверяют боеспособность пророссийских боевиков ОРДЛО.

Источник: ГУР

Дословно: "Командование ВС РФ ужесточает контроль положения дел в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечено увеличение количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ.

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Проверяются подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшую степень боевой готовности с совершением маршей в определенные районы (на полигоны) и укомплектованность личным составом.

Детали: По данным украинской разведки, при этом оккупационные администрации и оккупационное командование продолжают "активные мероприятия по комплектованию личным составом 1-го и 2-го армейских корпусов".

Дословно ГУР: "Совершаются рейды по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления лиц, пригодных к военной службе, которые уклоняются от учета в оккупационных военкоматах".

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Этому предшествовало: В начале февраля украинская разведка сообщала о ротации боевиков и поставках оружия и горюче-смазочных материалов из России. Разведка также сообщала, что в рядах боевиков есть страх из-за пропаганды россиян о якобы подготовке наступления из Украины.

14 февраля в Москве заявили о наращивании Киевом сил у линии разграничения с неподконтрольной частью Донбасса, а сообщники Кремля в ОРДЛО – якобы о плане вторжения ВСУ.

Темы: ОРДЛОДонбассРосcияразведка
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