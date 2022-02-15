Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Вівторок, 15 лютого 2022, 12:09
Росія відпрацьовує захист Криму морською авіацією, Ураганами та Градами
Артилерійські стрільби у Криму, фото Міноборони РФ

Морська авіація Чорноморського флоту РФ відпрацювала пошук та знищення десантного загону кораблів на випадок війни за окупований Крим, а на мисі Опук неподалік від Керчі російські військові провели стрільби РСЗВ "Ураган" та "Град".

Джерело: Міноборони Росії, прес-служба Південного військового округу РФ

Деталі: У Міноборони РФ заявляють, що навчання корабельних сил, морської авіації та берегових військ ЧФ проводяться в рамках підготовки до планового великого військово-морського навчання ВМФ, а стрільби артилерії – у рамках планового польового виходу підрозділів ракетних військ та артилерії армійського корпусу ПВО.

Реклама:

Морська авіація ЧФ РФ у ході проведення "навчання з оборони Кримського півострова, пунктів базування сил Чорноморського флоту та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз" відпрацювала пошук та знищення десантного загону кораблів умовного супротивника.

Десантний загін кораблів умовного супротивника імітували великі десантні кораблі та ракетні катери Чорноморського флоту.

Отримавши цілевказівку від БпЛА, бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-27 авіаційного з'єднання флоту "завдали бомбового удару по морських цілях".

ВІДЕО ДНЯ

Також під час навчання льотчики відпрацювали дії з подолання рубежів протиповітряної оборони загону кораблів умовного супротивника.

 

Тим часом, на міжвидовому полігоні Опук провели бойові стрільби розрахунки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" та "Град" армійського корпусу Південного військового округу.

Стрільби велася по цілях, які імітували артилерію умовного супротивника на відстані понад 30 км, зазначає в Міноборони РФ.

Артилеристи вразили одиночні та групові цілі, командні пункти умовного супротивника, відпрацювали завдання противогневого маневру зі зміною вогневих позицій.

Наведення та коригування вогню реактивних артилерійських батарей здійснювалось за допомогою розрахунків безпілотних літальних апаратів "Орлан-10". За координатами позицій умовного супротивника було завдано точкового артилерійського удару РСЗВ "Ураган" та "Град".

Російське військове відомство продемонструвало фотографії зі стрільб.

 
 
 
 
 

Нагадаємо: Західні ЗМІ повідомляли з посиланням на розвідданні, що Росія може напасти на Україну вже 15-16 лютого і що для цього у РФ може бути 9 маршрутів: із півночі, зі сходу та з півдня.

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіяКримзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс "Сармат", яким лякав Путін
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: