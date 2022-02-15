Росія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Морська авіація Чорноморського флоту РФ відпрацювала пошук та знищення десантного загону кораблів на випадок війни за окупований Крим, а на мисі Опук неподалік від Керчі російські військові провели стрільби РСЗВ "Ураган" та "Град".

Джерело: Міноборони Росії, прес-служба Південного військового округу РФ

Деталі: У Міноборони РФ заявляють, що навчання корабельних сил, морської авіації та берегових військ ЧФ проводяться в рамках підготовки до планового великого військово-морського навчання ВМФ, а стрільби артилерії – у рамках планового польового виходу підрозділів ракетних військ та артилерії армійського корпусу ПВО.

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Морська авіація ЧФ РФ у ході проведення "навчання з оборони Кримського півострова, пунктів базування сил Чорноморського флоту та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз" відпрацювала пошук та знищення десантного загону кораблів умовного супротивника.

Десантний загін кораблів умовного супротивника імітували великі десантні кораблі та ракетні катери Чорноморського флоту.

Отримавши цілевказівку від БпЛА, бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-27 авіаційного з'єднання флоту "завдали бомбового удару по морських цілях".

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Також під час навчання льотчики відпрацювали дії з подолання рубежів протиповітряної оборони загону кораблів умовного супротивника.

Тим часом, на міжвидовому полігоні Опук провели бойові стрільби розрахунки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" та "Град" армійського корпусу Південного військового округу.

Стрільби велася по цілях, які імітували артилерію умовного супротивника на відстані понад 30 км, зазначає в Міноборони РФ.

Артилеристи вразили одиночні та групові цілі, командні пункти умовного супротивника, відпрацювали завдання противогневого маневру зі зміною вогневих позицій.

Наведення та коригування вогню реактивних артилерійських батарей здійснювалось за допомогою розрахунків безпілотних літальних апаратів "Орлан-10". За координатами позицій умовного супротивника було завдано точкового артилерійського удару РСЗВ "Ураган" та "Град".

Російське військове відомство продемонструвало фотографії зі стрільб.

Нагадаємо: Західні ЗМІ повідомляли з посиланням на розвідданні, що Росія може напасти на Україну вже 15-16 лютого і що для цього у РФ може бути 9 маршрутів: із півночі, зі сходу та з півдня.