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Россия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Вторник, 15 февраля 2022, 12:09
Россия отрабатывает защиту Крыма морской авиацией, Ураганами и Градами
Артиллерийские стрельбы в Крыму, фото Минобороны РФ

Морская авиация Черноморского флота РФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей на случай войны за оккупированный Крым, а на мысе Опук неподалеку от Керчи российские военные провели стрельбы РСЗО "Ураган" и "Град".

Источник: Минобороны России, пресс-служба Южного военного округа РФ

Детали: В Минобороны РФ заявляют, что учения корабельных сил, морской авиации и береговых войск ЧФ проводятся в рамках подготовки к плановому крупному военно-морскому учению ВМФ,а стрельбы артиллерии – в рамках планового полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса ЮВО.

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Морская авиация ЧФ РФ в ходе проведения "учения по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз" отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника.

Десантный отряд кораблей условного противника имитировали большие десантные корабли и ракетные катера Черноморского флота.

Получив целеуказание от БпЛА, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 авиационного соединения флота "нанесли бомбовый удар по морским целям".

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Также в ходе учения летчики отработали действия по преодолению рубежей противовоздушной обороны отряда кораблей условного противника.

 

Между тем, на межвидовом полигоне Опук провели боевые стрельбы расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град" армейского корпуса Южного военного округа.

Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км, отмечает в Минобороны РФ.

Артиллеристы поразили одиночные и групповые цели, командные пункты условного противника, отработали задачи противоогневого маневра, со сменой огневых позиций.

Наведение и корректировка огня реактивных артиллерийских батарей осуществлялась с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". По координатам позиций условного противника был нанесен точечный артиллерийский удар РСЗО "Ураган" и "Град".

Российское военное ведомство продемонстрировало фотографии со стрельб. 

 
 
 
 
 

Напомним: Западные СМИ сообщали со ссылкой на разведданные, что Россия может напасть на Украину уже 15-16 февраля и что для этого у РФ может быть 9 маршрутов: с севера, с востока и с юга.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияКрыморужиевойна
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