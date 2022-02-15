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Тих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

Мазуренко Альона Вівторок, 15 лютого 2022, 14:32
один із нападників, фото: УП

Правоохоронці встановили осіб, які напали на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача. 

Джерело: звернення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського 

Пряма мова: "Всі особи, причетні до порушення прав журналістів, вже встановлені і будуть притягнуті до відповідальності передбаченої законом".

Деталі: Монастирський нагадав, що за фактом нападу на знімальну групу "Української правди" у Дніпрі поліція розпочала два кримінальних провадження: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).

Що передувало: 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".

За словами Філатова, 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".

Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).

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Теми: нападЗМІМВСДніпро
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