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Напавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

Мазуренко Алена Вторник, 15 февраля 2022, 14:32
один из нападающих, фото: УП

Правоохранители установили лиц, напавших на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Источник: обращение министра внутренних дел Дениса Монастырского

Прямая речь: "Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом".

Детали: Монастырский напомнил, что по факту нападения на съемочную группу "Украинской правды" в Днепре полиция начала два уголовных производства: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ).

Що передувало: 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

По его словам, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".

Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

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Темы: нападениеСМИМВДДнепр


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