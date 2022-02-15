Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Монастирський попередив про "критичний день" щодо фейків і паніки

Вівторок, 15 лютого 2022, 14:57
Денис Монастирський, фото МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ситуація на вулицях стабільна, але у соцмережах можуть поширювати фейки для нагнітання паніки.  

Джерело: відеозвернення Монастирського

Пряма мова: "Сьогодні буде критичний день з точки зору появи сотень фейків та неправдивих повідомлень, метою яких буде нагнітання страху та паніки серед нас. Через соцмережі будуть розганятися апокаліптичні новини на будь-який смак. 

Саме тому сотні поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників звернулися до українців щоб показати на власному прикладі, що ми захищаємо та не панікуємо", 

Деталі: Монастирський запевнив, що "ситуація на вулицях міст та сіл України є стабільною та контрольованою", а транспортна інфрастуктура, енергетика, комунальні підприємства працюють у звичайному режимі.

Голова МВС нагадав, що з 14 до 19 лютого особовий склад Національної поліції переведено на посилений режим несення служби, про шо напередодні повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. 

На вулиці вийшли додаткові патрулі поліцейських та гвардійців. 

Під охорону взяті надважливі об'єкти критичної інфраструктури, зв'язку та транспорту, зазначив Монастирський. 

Пряма мова: "Посилений режим роботи правоохоронців  – це не додатковий привід для паніки, це про захист та повну готовність до будь-яких викликів. Я з упевненістю можу сказати, що Міністерство внутрішніх справ є надійним тилом для Збройних сил України". 

Олена Рощенко, УП, оновлено
Теми: МВСМонастирськийвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повномасштабної операції ми не бачимо. Але є провокації, щоб змусити Україну відстрілюватися – Данілов

Залужний повідомляє про провокації в ОРДЛО і нагадує, що Україна обороняється

Прем'єр Британії: Обстріл дитсадка на Донбасі був "сфабрикованою операцією"

Новини 17 лютого: погрози Росії, масштабні обстріли на Донбасі

"Це шокує!": Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на знімальну групу УП

Підтримка вступу України до НАТО найвища з 2014 року - "Рейтинг"

Усі новини...
МВС
ДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка
Тих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський
Рада збирається пронумерувати нацгвардійців
Останні новини
07:56
Загострення на Донбасі: шість десятків обстрілів, поранені військові і цивільні
07:30
Держдеп: Блінкен незабаром зустрінеться з Лавровим, “якщо не буде вторгнення”
06:35
Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України
05:40
WP: Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором — розвіддані США
04:40
Південна Корея — у п'ятірці країн-лідерів за щоденною захворюваністю на Covid-19
03:40
Франція через десятиліття виводить військовий контингент з Малі
02:40
оновленоЗМІ: У Донецькій та Луганській областях перестав працювати зв'язок "Київстар" і "Водафон"
01:39
Олімпіада: В української бобслеїстки виявили допінг, її усунули від змагань
00:39
Кількість загиблих від повеней і зсувів в Бразилії перевищила сотню
23:55
Повномасштабної операції ми не бачимо. Але є провокації, щоб змусити Україну відстрілюватися – Данілов
Усі новини...