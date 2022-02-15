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Монастирський попередив про "критичний день" щодо фейків і паніки

Вівторок, 15 лютого 2022, 13:57
Монастирський попередив про критичний день щодо фейків і паніки
Денис Монастирський, фото МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ситуація на вулицях стабільна, але у соцмережах можуть поширювати фейки для нагнітання паніки.  

Джерело: відеозвернення Монастирського

Пряма мова: "Сьогодні буде критичний день з точки зору появи сотень фейків та неправдивих повідомлень, метою яких буде нагнітання страху та паніки серед нас. Через соцмережі будуть розганятися апокаліптичні новини на будь-який смак. 

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Саме тому сотні поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників звернулися до українців щоб показати на власному прикладі, що ми захищаємо та не панікуємо", 

Деталі: Монастирський запевнив, що "ситуація на вулицях міст та сіл України є стабільною та контрольованою", а транспортна інфрастуктура, енергетика, комунальні підприємства працюють у звичайному режимі.

Голова МВС нагадав, що з 14 до 19 лютого особовий склад Національної поліції переведено на посилений режим несення служби, про шо напередодні повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. 

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На вулиці вийшли додаткові патрулі поліцейських та гвардійців. 

Під охорону взяті надважливі об'єкти критичної інфраструктури, зв'язку та транспорту, зазначив Монастирський. 

Пряма мова: "Посилений режим роботи правоохоронців  – це не додатковий привід для паніки, це про захист та повну готовність до будь-яких викликів. Я з упевненістю можу сказати, що Міністерство внутрішніх справ є надійним тилом для Збройних сил України". 

Олена Рощенко, УП, оновлено
Теми: МВСМонастирськийвійна
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