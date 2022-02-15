Монастирський попередив про "критичний день" щодо фейків і паніки

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що ситуація на вулицях стабільна, але у соцмережах можуть поширювати фейки для нагнітання паніки.

Джерело: відеозвернення Монастирського

Пряма мова: "Сьогодні буде критичний день з точки зору появи сотень фейків та неправдивих повідомлень, метою яких буде нагнітання страху та паніки серед нас. Через соцмережі будуть розганятися апокаліптичні новини на будь-який смак.

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Саме тому сотні поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників звернулися до українців щоб показати на власному прикладі, що ми захищаємо та не панікуємо",

Деталі: Монастирський запевнив, що "ситуація на вулицях міст та сіл України є стабільною та контрольованою", а транспортна інфрастуктура, енергетика, комунальні підприємства працюють у звичайному режимі.

Голова МВС нагадав, що з 14 до 19 лютого особовий склад Національної поліції переведено на посилений режим несення служби, про шо напередодні повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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На вулиці вийшли додаткові патрулі поліцейських та гвардійців.

Під охорону взяті надважливі об'єкти критичної інфраструктури, зв'язку та транспорту, зазначив Монастирський.

Пряма мова: "Посилений режим роботи правоохоронців – це не додатковий привід для паніки, це про захист та повну готовність до будь-яких викликів. Я з упевненістю можу сказати, що Міністерство внутрішніх справ є надійним тилом для Збройних сил України".