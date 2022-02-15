Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Монастырский: Ситуация стабильная, критическая инфраструктура под охраной

Вторник, 15 февраля 2022, 14:57
Денис Монастырский, фото МВД

Монастырский предупредил о "критическом дне" относительно фейков и паники

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что ситуация на улицах стабильная, но в соцсетях могут распространять фейки для нагнетания паники.

Источник: видеообращение Монастырского

Прямая речь: "Сегодня будет критический день с точки зрения появления сотен фейков и ложных сообщений, целью которых будет нагнетание страха и паники. Через соцсети будут разгоняться апокалиптические новости на любой вкус.

Именно поэтому сотни полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей обратились к украинцам, чтобы показать на собственном примере, что мы защищаем и не паникуем",

Детали: Монастырский заверил, что "ситуация на улицах городов и сел Украины стабильна и контролируема", а транспортная инфраструктура, энергетика, коммунальные предприятия работают в обычном режиме.

Глава МВД напомнил, что с 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции переведен на усиленный режим несения службы, о чем накануне сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

На улицы вышли дополнительные патрули полицейских и гвардейцев.

Под охрану взяты важнейшие объекты критической инфраструктуры, связи и транспорта, отметил Монастырский.

Прямая речь: "Усиленный режим работы стражей порядка – это не дополнительный повод для паники, это о защите и полной готовности к любым вызовам. Я с уверенностью могу сказать, что Министерство внутренних дел является надежным тылом для Вооруженных сил Украины".

Алена Рощенко, УП, обновлено
Темы: МВДМонастырскийвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Российские спецслужбы заминировали ряд объектов в Донецке – разведка

Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации

Все новости...
МВД
ДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины
Напавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский
Рада собирается пронумеровать нацгвардейцев
Последние новости
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
22:07
Новости экономики: откаты на дорогах, транш от МВФ
21:51
Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке
21:47
Нидерланды передадут Украине оборонное вооружение – Шмыгаль
21:40
НБУ не изменил официальный курс гривни к евро
21:31
Посольство Британии временно переезжает во Львов
21:24
Въезды и выезды в Киев на 100% оборудованы камерами – КГГА
Все новости...