Монастырский: Ситуация стабильная, критическая инфраструктура под охраной

Монастырский предупредил о "критическом дне" относительно фейков и паники

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что ситуация на улицах стабильная, но в соцсетях могут распространять фейки для нагнетания паники.

Источник: видеообращение Монастырского

Прямая речь: "Сегодня будет критический день с точки зрения появления сотен фейков и ложных сообщений, целью которых будет нагнетание страха и паники. Через соцсети будут разгоняться апокалиптические новости на любой вкус.

Именно поэтому сотни полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей обратились к украинцам, чтобы показать на собственном примере, что мы защищаем и не паникуем",

Детали: Монастырский заверил, что "ситуация на улицах городов и сел Украины стабильна и контролируема", а транспортная инфраструктура, энергетика, коммунальные предприятия работают в обычном режиме.

Глава МВД напомнил, что с 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции переведен на усиленный режим несения службы, о чем накануне сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

На улицы вышли дополнительные патрули полицейских и гвардейцев.

Под охрану взяты важнейшие объекты критической инфраструктуры, связи и транспорта, отметил Монастырский.

Прямая речь: "Усиленный режим работы стражей порядка – это не дополнительный повод для паники, это о защите и полной готовности к любым вызовам. Я с уверенностью могу сказать, что Министерство внутренних дел является надежным тылом для Вооруженных сил Украины".