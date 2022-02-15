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У середу всі телеканали України покажуть телемарафон на тему єднання – Ткаченко

Євген КізіловВівторок, 15 лютого 2022, 15:02
Олександр Ткаченко, фото з його фейсбук-сторінки

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував на 16 лютого телемарафон на тему єднання. Його покажуть усі телеканали країни.

Джерело: Ткаченко на прес-конференції у Києві у вівторок, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Буде цікавий телемарафон завтра з 8:00 до 10:00 ранку. Всі телеканали країни фактично віщатимуть однією картинкою. З 8:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 ми побачимо різних спікерів, представників влади, лідерів громадської думки, волонтерів, які говоритимуть на тему єднання та на тему наративів, які нашу країну допомагають об'єднувати".

Передісторія: Своїм указом від 14 лютого президент Володимир Зеленський призначив на 16 лютого нове свято – День єднання. На цей день заплановано такі заходи:

  • Підняття державного прапора на домівках та будинках у всіх населених пунктах;
  • Виконання о 10:00 державного гімну України;
  • Посольства та консульства України мають провести у державах перебування іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Теми: телебаченнясвяткуванняУкраїна
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