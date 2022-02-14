Зеленський призначив 16 лютого Днем єднання: зранку виконуємо гімн і піднімаємо прапор

Президент Володимир Зеленський визначив 16 лютого Днем єднання з проведенням урочистих заходів з виконання державного гімну та підняттям державного прапору.

Джерело: указ №53/2022 на сайті Офісу президента

Дослівно: "У цей день (16 лютого – ред.):

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підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконати о 10.00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України".

Деталі: Крім того, в указі Зеленський доручив Кабінету міністрів підняти зарплати військовим на 30% з 1 березня, а також на 20% прикордонникам і службовцям Нацгвардії.

Крім того, президент доручив створити інформаційну платформу "UAразом", на якій будуть роз’яснювати підготовку стан справ із можливою війною з Росією та готовністю армії.

Наприкінці указу Зеленський ухвалив прискорити формування загонів територіальної оборони та підвищити рекрутинг серед населення.

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Чому це важливо: Західні партнери України на чолі зі США повідомили своїм громадянам, що їм слід якомога швидше залишити межі України. За повідомленнями багатьох західних медіа, США буцімто повідомили своїх союзників, що Росія визначила 16 лютого почати широкомасштабний наступ в Україну.

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